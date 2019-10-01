Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на PROSUD.

Отметим, что указами от 30 сентября глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил новых главных прокуроров в двух областях Украины. Прокуратуру Одесской области возглавил Максим Вихрь, а Харьковской - Александр Фильчаков.

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Активисты проанализировали декларации Фильчакова за 2010, 2014, 2015 и 2016 годы. За это время он заработал 546 тыс. грн, а его жена - Юлия Фильчакова - 124 тыс. грн.

Самым ценным задекларированным имуществом прокурора обладают его родители: мать - домом в Харькове (211 м²) и землей под ним. Получено имущество на основании договора дарения в 2013 году.

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В 2011 году Юлия Фильчакова приобрела за 490 тыс. грн (61 тыс. долл) квартиру в Харькове площадью 144 м².

В собственности самого Александра Фильчакова есть только земельный участок в пгт. Солоницевка (Дергачевский район). Также с 2009 года он получил право пользования комнатой в Малой Даниловке (Дергачевский район). Владельцем комнаты является Харьковская государственная зооветеринарная академия. В самых Дергачах еще 10 соток земли имеет и отец прокурора - Василий Фильчаков.

Нет у прокурора собственного авто - пользуется родительским BMW X5 2010 года выпуска. У отца прокурора также есть Skoda Octavia A5 2008 года выпуска.

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"Интересно, что в момент съемок прокурорского дома во дворе была не одна BMW X5, но и еще одно авто этой же марки и с почти идентичными номерами. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о наличии еще одного автомобиля в собственности прокурора мы, к сожалению, не смогли", - отмечается в материале.

Отмечается, что 9 сентября 2010 года Александр Фильчаков приказом генерального прокурора Александра Медведько назначен прокурором Дергачевского района Харьковской области. Именно на этой должности он стал фигурантом сразу нескольких журналистских расследований.

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Так, в 2011 году журналисты программы "Гроші" пообщались с предпринимателем Юрием Скрипкой, который утверждал, что прокуратура обложила всех местных коммерсантов "данью". В расследовании говорится, что прокурор Фильчаков требовал с предпринимателей деньги - по 150 тысяч гривен для прокурорского фонда "Правопорядок".

Еще раз героем программы "Гроші" Фильчаков стал в 2013 году. Речь шла о коррупционной сделке с деньгами, предназначенными на ремонт школ в Дергачевском районе. У силовиков были данные о преступлении, однако, по данным СМИ, районный прокурор не дал хода расследованию.

20 ноября 2014 года Фильчакова назначили на новую должность - прокурора Киевского района Харькова, а 30 января 2017 года - на должность руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.

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При этом пресс-служба прокуратуры Харьковской области распространила заявление, что информация в сюжете 2011 года не соответствует действительности.

"По представленной в сюжете информации было проведено служебное расследование по распоряжению прокурора области под номером 363 от 31 августа 2011 года и в соответствии с ее выводами от 14 сентября 2011 года, утвержденными прокурором Харьковской области, фактов противоправного поведения руководителем прокуратуры Дергачевского района области не выявлено", - говорится в сообщении.

Проверка также приняла во внимание материалы постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по приведенной в сюжете информации следователя о коррупционных действиях прокуратуры Харьковской области от 10 сентября 2011 года.

Также, согласно заключению "Об обоснованности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела" от 12 сентября 2011 года, утвержденного заместителем прокурора Харьковской области, решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято обоснованно и основания для его просмотра отсутствуют.

"Недостоверность информации из сюжета была также подтверждена заключением управления внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины в 2011 году.

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Кроме того, в 2015 году информация по данному сюжету была проверена следственным путем во время досудебного расследования в уголовном производстве. По результатам проведения 4 сентября 2015 года следователем по особо важным делам следственного управления прокуратуры Харьковской области было вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Информация, изложенная в сюжете, не была подтверждена.

Следовательно, информация, приведенная в сюжете, была проверена в соответствии с действующим законодательством, и она не подтвердилась.

Исходя из вышеизложенного, обращаемся к работникам средств массовой информации и общественности с просьбой тщательно относиться к публичной информации и опираться на подтвержденные факты", - подчеркивают в облпрокуратуре.