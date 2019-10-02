Требуем от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки", - Вакарчук. ВИДЕО

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"После вчерашней новости о том, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера" и после брифинга президента по этому поводу, вопросов остается больше, чем ответов. И главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет его контролировать во время выборов? Потому что выборы без полного нашего контроля над границей - это не выборы, а профанация. ... Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", - подчеркнул Вакарчук.

Он отметил, что сейчас "не время для криков", а "время для четкой и консолидированной позиции" украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины, и только тогда "мы будем проводить выборы, никак иначе".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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