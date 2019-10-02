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02.10.19 10:41

"Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") пикетируют Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, ввести обязательный техосмотр, а также увольнения ряда чиновников.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 2 октября, владельцы "евроблях" пикетирую Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.

К митингующим вышел нардеп от СН Данил Гетманцев.

Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 01

Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 02
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 03
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 04
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 05
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 06
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 07
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 08
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 09
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 10
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 11
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 12
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 13
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 14
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 15
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 16
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 17
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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