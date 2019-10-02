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02.10.19 10:38

"Не вижу гарантий, что выборы на Донбассе пройдут не под прицелом пулеметов", - дипломат Елисеев. ВИДЕО

Украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что согласившись на "формулу Штайнмайера" Украина приняла российский сценарий выполнения минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Ирине Ромалийской на телеканале "Настоящее время".

"Вся проблема состоит в том, что после согласия Украины на так называемую формулу Штайнмайера фактически Украина приняла российский сценарий выполнения минских договоренностей. Суть которых отныне будет состоять в том, что сначала Украина должна выполнить политические условия, а потом только Россия выполнит условия по безопасности. Что в корне противоречит решению последнего саммита нормандского формата в Берлине в 2016 году... Я пока не вижу, какие гарантии будут того, что не будут выборы проводиться под пулеметами, в присутствии вооруженных сил. Мы знаем, как Россия может проводить выборы, мы все помним, например, референдум по так называемой независимости Крыма и присоединения затем его к России. Вы знаете, что Россия это оценила как демократический выбор так называемого крымского народа", - сказал Елисеев.

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