ОБСЕ никогда не дает однозначных оценок и определить демократичность выборов будет трудно, - Елисеев о местных выборах в ОРДЛО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев в интервью Ирине Ромалийской на телеканале Настоящее время.

"Естественно, это будет оценивать ОБСЕ, и мы надеемся, что они действительно будут посылать наблюдателей. Но еще раз скажу, что мы знаем, что ОБСЕ никогда не дает однозначную оценку выборам, и очень трудно будет им оценить, демократические они или недемократические. Тем более зная, что на сегодня в ОБСЕ также есть такая страна, как Россия. Поэтому будут определенные сложности", - сказал он.

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