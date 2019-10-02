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02.10.19 17:38

ОБСЕ никогда не дает однозначных оценок и определить демократичность выборов будет трудно, - Елисеев о местных выборах в ОРДЛО. ВИДЕО

Определить уровень демократичности местных выборов на оккупированных территориях Донбасса будет очень сложно даже если они будут проходить под присмотром наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев в интервью Ирине Ромалийской на телеканале Настоящее время.

"Естественно, это будет оценивать ОБСЕ, и мы надеемся, что они действительно будут посылать наблюдателей. Но еще раз скажу, что мы знаем, что ОБСЕ никогда не дает однозначную оценку выборам, и очень трудно будет им оценить, демократические они или недемократические. Тем более зная, что на сегодня в ОБСЕ также есть такая страна, как Россия. Поэтому будут определенные сложности", - сказал он.

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