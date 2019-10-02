Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территории Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО на него "вышел" сотрудник "МГБ ДНР", в прошлом офицер украинских правоохранительных органов, предавший присягу на верность Украине. В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия "МГБ". Мужчина был вынужден пообещать собирать конфеденциальную информацию о других иностранцах, которые находятся или посещают оккупированные территории Донбасса.

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После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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