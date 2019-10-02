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02.10.19 17:58

Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР". ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями "министерства государственной безопасности ДНР", которые действуют под контролем спецслужб Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территории Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО на него "вышел" сотрудник "МГБ ДНР", в прошлом офицер украинских правоохранительных органов, предавший присягу на верность Украине. В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия "МГБ". Мужчина был вынужден пообещать собирать конфеденциальную информацию о других иностранцах, которые находятся или посещают оккупированные территории Донбасса.

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После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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