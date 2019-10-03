Зеленский лезет в ловушку, которая приведет к потере суверенитета, - Билецкий о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:20 - Оценка согласования Украиной так называемой "формулы Штайнмайера"
01:13 - "Мы рискуем легализовать пророссийские территориальные анклавы в собственной стране"
03:42 - Почему Петр Порошенко ослабил украинскую позицию на внешнеполитической арене
05:17 - Зеленский готов ускорить минский процесс ради лайков в Фейсбуке
06:25 - Президент лезет в ловушку, которая может привести к потере независимости
07:20 - О безопасности предохранители "формулы Штайнмайера"
08: 53 - О перспективах освобождения украинских заложников в обмен на политические договоренности
10:17 - "Даже если Путин выдаст всех заложников, он наберет новых"
12:09 - Обмен любой ценой - это еще большие потери в будущем
14:01 - О планах сопротивления "формуле Штайнмайера"
15:42 - Зеленский должен выходить из ловушки минского формата
17:56 - Призыв на акцию протеста, запланированную на 14 октября
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".