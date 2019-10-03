16-летний подросток на родительской машине устроил ДТП на Одесчине, погиб 75-летний пенсионер, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Mercedes" - 16-летний парень, взял машину у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Москвич" и "Honda", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль "Honda" получил незначительные механические повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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