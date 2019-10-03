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03.10.19 15:06

Рада приняла законопроект о дезертирстве. ВИДЕО

Верховная Рада приняла закон, который позволяет исключать дезертиров из рядов Вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 287 нардепов.

Законопроектом №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

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