На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"План Зеленского" - это попытаться дотянуться до народа, который остался за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи между людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Все эти шаги постепенно осуществляются.

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Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.