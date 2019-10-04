Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Президент Зеленский отметил, что рад встрече с Лукашенко, а также сказал Украина и Беларусь фактически не имеет границы, а украинский и беларуский народы близки ментально.

"Приветствую Александра Григорьевича Лукашенко Президента Республики Беларусь на нашей Житомирщине ... Могу даже разговаривать на украинском языке, потому что Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень похожи. Мне действительно очень приятно, что у наших стран нет границ. Действительно нет границ между нашими странами, почему, потому что я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, аболютно близки и однаковы. И я горжусь этим. Уверен, что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи", - сказал Зеленский.

Лукашенко также разделил мнение Зеленского и сказал, что "приехал на близкую, родную землю".

"Благодарю Вас от всей нашей делегации, она огромная, почти полтысячи человек приехали на близку нам, можно сказать, родную землю ... Нет никаких границ, мы действительно понимаем друг друга, хотя и разговариваем на разных языках относительно. Языки нашли близки и понятны и людям нашим остальным они также понятны. Многие будут писать, о том что мы с Вами познакомились, ничего подобного, мы с Вами знакомы очень давно, правда заочно. Сегодня мы живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, для того чтобы ез\ще раз сверить наши часи. пройти по повестке дня наших отношений", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси убежден, что все о чем он договорится с Зеленским будет исполняться.

"Никогда вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью вы никогда не будете их иметь".

Напомним, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

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