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04.10.19 12:00

"Нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганску", - Пристайко о визите Зеленского в Станицу Луганскую. ВИДЕО

Во время визита в Станицу Луганскую Президент Украины Владимир Зеленский хотел пешком идти в Луганск, но его отговорили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом случае рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Честно говоря, нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганска. Потому что он сказал: "Это все моя земля, это все - украинская земля". То, что мы видели, как люди там живут, как они таскают этими тачками через разбомбленный мост, он им сказал, не скрывая за спинами охраны: "Я отремонтирую этот мост". Если вы видели, с сегодняшнего дня люди начали переходить по этому временному мосту. И строится новый мост", - сообщил Пристайко.

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