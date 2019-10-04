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04.10.19 16:59

Момент передачи украинского журналиста Шаройко на белорусско-украинской границе. ВИДЕО

Офис Президента обнародовал видеозапись передачи украинского журналиста Павла Шаройко на белорусско-украинской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как журналиста привозят на микроавтобусе и он идет к другой машине, которая перевозит его на украинскую территорию.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

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