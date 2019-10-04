Диспетчеры, водители, путаны: Нацполиция накрыла сеть борделей, в которой трудились десятки человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Организаторами оказались женщина под конспиративным именем "Рената" и ее сожитель, которые обеспечивали "цветущую" деятельность своего преступного "бизнеса", контролировали свой "рабочий штат". Это почти 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера, администраторы на притонах, где работали проститутки, водители-таксисты, которые перевозили девушек на определенные адреса и обеспечивали охрану проституткам в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентом", - сообщают в пресс-службе.

Услуги "жриц любви" стоили от 800 до 3000 гривен в час. По данным полиции, ежемесячный оборот "бизнеса" составлял около 70 – 100 тысяч гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: На границе задержана женщина, которая под "патронатом" российских силовиков отправляла украинок в бордели Москвы, - СБУ. ФОТО

"В ночь на 4 октября работники оперативного подразделения совместно с сотрудниками Генерального следственного управления НПУ Украины провели 22 санкционированных обыска по местам содержания притонов, где предоставлялись сексуальные услуги. В девяти салонах, расположенных в центре города Киева, раскрыто 50 проституток и 8 администраторов. Задержаны 6 операторов, принимающих звонки на рекламные номера и осуществляли переписку с потенциальными клиентами", - добавили в полиции.

Помимо этого, обыски прошли по месту жительства фигурантов. Изъяты документация, прайсы, визитки, графики дежурств и деньги.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанным лицам в подозрении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Санкция по этой статье – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске. ФОТОрепортаж