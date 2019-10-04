"Поверьте, у нас есть и план А, и план Б" - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешнее правительство должно изменить и тактику, и стратегию. Специфика моей работы такова, что я не могу разглашать все, но поверьте, у нас есть и план А, и план Б", – заявил Пристайко.

Читайте на Цензор.НЕТ: У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".