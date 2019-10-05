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05.10.19 20:56

Специалисты проводят испытания комплексов неуправляемого и управляемого ракетного вооружения на вертолетах, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове активно работают с новыми украинскими разработками для Вооруженных сил Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, сейчас на севере Украины проходят специальные испытания комплекса неуправляемого ракетного вооружения Б8В8МСБ на вертолетах Ми-2МСБ. Параллельно - проводят этап государственных совместных испытаний комплекса противотанкового управляемого ракетного вооружения "Барьер-В" на вертолете Ми-8МСБ-В. Работа связана с боевым применением телеметрических ракет для оценки характеристик работы системы управления комплексом.

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"Это первая попытка замены еще советского комплекса управляемого ракетного вооружения "Штурм-В" за счет изменения системы управления комплексом и замены самой ракеты. И система управления, и ракета - производства украинских предприятий", - рассказал врио начальника научно-исследовательского отдела испытаний пилотируемых летательных аппаратов ГНИИ ВС ВВТ Евгений Рашевский.

Испытания комплекса "Барьер-В" проводятся на вертолетах Ми-8МСБ-В с перспективой апробации на вертолетах типа Ми-24.

Специалисты проводят испытания комплексов неуправляемого и управляемого ракетного вооружения на вертолетах, - Минобороны 01
Специалисты проводят испытания комплексов неуправляемого и управляемого ракетного вооружения на вертолетах, - Минобороны 02
Специалисты проводят испытания комплексов неуправляемого и управляемого ракетного вооружения на вертолетах, - Минобороны 03
Фото: mil.gov.ua

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