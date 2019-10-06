"Это наш последний блокпост, и мы никогда его не покинем", - Билецкий пообещал защищать Золотое в случае отвода ВСУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Белецкого, опубликованном пресс-службой Нацкорпуса.

По словам лидера Нацкорпуса, в наибольшей поддержке сегодня нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".

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"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганской области, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер Нацкорпуса.

Белецкий отметил, что ветераны, которые в 2014-м взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем. Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа", - заявил он.

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