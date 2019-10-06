То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
Петр Порошенко вместе с женой Мариной пообщался с участниками акции, киевлянами и гостями города, которые пришли на Майдан Незалежности.
"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье - это значит, что он знает, что делает и он очень любит Украину", - отметил пятый президент Украины.
"Формула Штайнмайера" написана в Кремле, к ней прилепили фамилию Штайнмайера и Штайнмайер не знал ... И никто смысл этой формулы не знает и после того, как события происходят сейчас - и знать не будет", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопросы людей.
"Это чисто российский сценарий", - подчеркнул он.
"Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь - это абсолютно правильное решение", - отметил Петр Порошенко.
Пятый президент Украины также прокомментировал заявления по разведению войск. "Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии - это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", - сказал он.