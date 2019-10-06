Фигурант "дела Пашинского" Химикус неоднократно обвинялся в хулиганстве и избиениях, - ESPRESO. ВИДЕО

В материале ESPRESO.TV говорится, что сторона Пашинского узнала о возобновлении производства из СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура в 2017 году дважды закрывала производство из-за отсутствия состава преступления.

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Тогда действия экс-нардепа квалифицировались как самооборона. Действия же Химикуса были квалифицированы как хулиганство, а материалы - направлены в суд для привлечения к ответственности.

"После смены власти защита Химикуса обратилась в Генпрокуратуру для повторного расследования происшествия, аргументировав это изменением политической ситуации в стране", - отмечается в сюжете.

Сообщается, что юридическое сопровождение Химикусу организовал замглавы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов. "С того времени из пьяного забияки начали лепить образ несчастного гражданина, бессильного перед влиятельным политиком", - утверждают журналисты.

Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.

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Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.

Адвокат Пашинского Игорь Негиевич снова инициировал досудебное расследование инцидента.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

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В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.