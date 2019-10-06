По Украине прошли акции "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове участие в акции приняли несколько политических партий, Комитет Майдана Львовщины и Студенческое братство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Акция прошла без партийных флагов, областное и городское руководство митинг проигнорировало. Среди более тысячи львовян, которые пришли на Вече, были местные общественные деятели, представители крымской общины, политики, большинство - участники Революции достоинства.

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В Сумах участники акции держали украинские флаги и плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции!", "Ты заигрался!", сообщает Радіо Свобода. Мероприятие состоялось в формате "открытого микрофона", где каждый желающий мог выступить. На мероприятие пришли представители различных политических партий и общественных организаций, а также некоторые депутаты городского и областного советов Сум. В своей резолюции участники Вече призвали "всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти".





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По информации UA:Харків, около сотни человек собрались на площади Свободы возле палатки "Все для победы". Среди участников - представители проукраинских общественных организаций и Харьковского евромайдана. Пикетчики держали в руках плакаты Вороги України, геть з нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Выкрикивают лозунги: "Ні капітуляції".

Подобные акции также прошли в Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ривном, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.

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Напомним, 6 октября в центре Киева прошла акция "Остановим капитуляцию".