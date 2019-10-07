В ряде украинских городов созданы штабы сопротивления капитуляции. ВИДЕО

По подсчетам полиции, в протестных акциях в Киеве в воскресенье, 6 октября, приняли участие около 10 тысяч человек. Граждане провели вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости, а также прошлись шествием к Офису президента и Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Так, в Запорожье участники антикапитуляционного вече заявили о создании соответствующего штаба, который призван объединить всех противников "формулы Штайнмайера" в городе и области. На само вече под здание Запорожской облгосадминистрации пришло более тысячи человек.

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В Харькове штаб сопротивления капитуляции создан еще три дня назад и активно работает. Сегодня на главную площадь города в рамках протестов вышли сотни людей.

"Штаб национального сопротивления капитуляции Украины" 6 октября создали прямо в здании Ивано-Франковской облгосадминистрации представители общественных и политических организаций области, а также ветераны и бойцы АТО. Аналогичный штаб создали в Черкассах.

Штабы сопротивления капитуляции были созданы и в других городах Украины, а также в ряде городов Донецкой и Луганской областей – Мариуполе, Торецке и других.

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