Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - "5 канал". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наблюдатель" на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.

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"Ноябрь 2013 года. На Майдане Незалежности в Киеве начинаются протесты. Из Львова в Киев отправляются автобусы с митингующими. Но им пытаются помешать, перекрывая трассу. Чиновник львовской мэрии Андрей Шевцив вмешивается в ситуацию. Но вскоре получает от тогда еще прокурора Пустомытовского района Романа Трубы подозрение – мол, именно он перекрыл трассу. Дело против евромайдановца Шевцива прокурор вел лично. Сегодня Шевцив отказывается говорить о Трубе – по политическим мотивам. А видео, где он упоминает этот инцидент, было удалено из сети", - говорится в программе.

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Как прокурор района Роман Труба неоднократно судился с Пустомытовским райсоветом и местными сельсоветами, требуя отменить их решения в поддержку Евромайдана.







"Он очень настойчиво оспаривал. В отличие от других прокуроров, которые занимались тем же", – вспоминает нардеп VIII созыва Татьяна Чорновол.

"Суды тогда радостно поддерживали иски прокурора – пока Революция Достоинства не победила. После чего прокурор Труба внезапно отозвал остальные свои иски. А впоследствии – уволился. Как раз накануне принятия закона о люстрации", - рассказывается в программе.