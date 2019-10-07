Готов поспорить, что в следующие 3-4 года мы увидим один год с ростом 10%, - финансист, член набсовета "ПриватБанка" Сульжик. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:36 - О своем финансовом опыте на фоне кризиса 2008 года

01:44 - Кто такие независимые директора Приватбанка и чем они занимаются

02.59 - Что сейчас происходит с гривной

05:20 - Почему укрепление гривни - проблема для внутренних производителей

08:30 - Существует ли угроза резкого падения гривни по сценарию 2008 года

10:15 - "Готов поспорить, что в следующие 3-4 года мы увидим один год с ростом 10%"

11:35 - Сколько Роман Сульжик зарабатывает на ОВГЗ

14:50 - Кто жалуется на излишнее укрепление гривни

18:00 - Сейчас у нас наиболее профессиональный Нацбанк, который когда-либо у нас существовал

24:15 - Почему гривна укрепляется, а цены не падают

26:08 - Суды по "Приватбанку" как фактор риска для гривни

27:10 - О последних переговорах с МВФ

29:10 - Почему посол США встречался с менеджментом "Приватбанка" в Днепре

30:30 - "Я не хочу отсюда уезжать и чтобы здесь были 90-е, я хочу, чтобы здесь была нормальная страна"

31:17 - Боится ли менеджмент "Приватбанка" Игоря Коломойского

33:15 - "Сейчас "Приватбанк" - самый прибыльный банк в Украине"

35:45 - О прибыли "Приватбанка" в этом году

39:00 - Какие факторы роста приводят к тому, что прибыль банка увеличивается

40:49 - Есть ли вероятность того, что "Приватбанк" вернут бывшим владельцам

45:00 - О переговорах с МВФ относительно нового стабилизационного кредита

46:04 - Как один из создателей московской биржи Роман Сульжик переехал из Москвы в Киев во время Евромайдана

59:06 - Как на баррикадах Евромайдана Роман Сульжик познакомился с Джоном Маккейном

52:40 - "После встречи на Майдане с Джоном Маккейном начался скандал и пришлось увольняться с работы в Москве"

55:50 - "Жаль, что у нас такой недоразвитый финансовый рынок, я здесь в том числе для того, чтобы исправить это"

57:15 - Безумно счастлив быть здесь и строить новую Украину

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Роман Сульжик начал карьеру в 1995 году в IT-подразделениях ряда технологических компаний в Нью-Йорке. С 2000 по 2008 год работал в банке JP Morgan Chase в Нью-Йорке и Лондоне в должности вице-президента. Принимал участие в создании системы риск-менеджмента и занимался торговлей деривативами.



С 2008-го по 2011 год был директором и возглавлял подразделение торговли срочными финансовыми инструментами в Deutsche Bank в Москве. С апреля 2012-го занимал должность управляющего директора по рискам Московской биржи. Покинул пост в январе 2015 года. Являлся членом совета ACIRussia — организации профессионалов финансового рынка, входил в совет Национальной валютной ассоциации (НВА).



После Майдана вернулся в Киев. С 30 июля 2019 года — независимый член наблюдательного совета ПриватБанка (Украина).