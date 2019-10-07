Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
07.10.19 14:02

"Проект "Новороссия" только начинается. В кратчайший срок не Луганск и Донецк, а вся Украина будет нашей", - кремлевский пропагандист Соловьев. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев еще в 2015 году рассказал о планах интеграции ОРДЛО в Украину и дальнейшей российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 29 мая, когда Соловьев во время своего моноспектакля во МХАТе заявил, что интеграция оккупированных частей Донецкой и Луганской области станет "успешным примером" возвращения к "своей истории" для других регионов Украины.

"Если Луганск и Донецк будут в составе Украины с соблюдением всех своих интересов и автономии, то такая Украина никогда не будет антироссийской, антирусской. Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепропетровск. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю... В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина". - сказал Соловьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100