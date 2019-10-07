Когда подписываются документы, оторванные от блока безопасности, это создает риски для мирного населения и ВСУ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом заявила народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Когда подписываются какие-то документы, оторванные от ключевого безопасности компонента, это создает риски. Во-первых, гражданскому населению. Во-вторых, Вооруженным Силам, которые отводят в зимнее в чистое поле без фортификационных сооружений. Кто-то посчитал сколько это будет стоить? Кто просчитал масштаб вызовов, которые создаются?
Российские власти обустроили под Дебальцево и Новоазовском свои военные базы. Там и сейчас остаются боевики и российские оккупационные войска. Почему они не отходят? Почему эти населенные пункты не передают Украине согласно Минским соглашениями?
Общество имеет право услышать ответ на эти вопросы, которые очень беспокоят.