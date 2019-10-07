Там должно быть безопасно, и там должен быть выбор, - Разумков назвал условия проведения выборов в ОРДЛО. ВИДЕО

Об этом политик сказал в эфире Свободы слова на ICTV , информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорми про составляющую безопасности, то это ословное условие проведение выборов. Когда там будут вооруженные люди, когда у нас не будет контроля за границей, когда у нас не будет возможности мониторинга, когда у нас не будет наблюдателей, когда у нас не будет доступа СМИ - то это можно называть как угодно, но это не выборы.

Выборы должны пройти исходя из того, что там будет безопасно и там будет выбор.Там будет доступ украинских партий, украинских кандидатов, доступ украинских СМИ и выборы пройдут по украинскому законодательству", - заявил Разумков.

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Он отметил, что одна из позиций - выборы будут проходить одновременно с выборами на территории Украины.