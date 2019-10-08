Я вложил 100 тысяч долларов в украинские ОВГЗ. Это самые доходные облигации в мире, - Сульжик. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Я очень оптимистично смотрю на нашу страну, я сам купил ОВГЗ. Когда я покупал, курс был где-то в районе 29 гривен за доллар. Я просто поменял деньги и купил, потому что ставка была 18% и я понимал, что будет позитив в стране. Купил не очень много, меньше 100 тысяч долларов, то есть я купил небольшую сумму", - рассказал финансист.

"Я сам не ожидал, что мне так дадут заработать для них. Я был бы счастлив, если бы курс укрепился до 27 гривен за доллар. Я смог купить только трехлетние ОВГЗ. При данном курсе речь идет о порядка 20-30%. Плюс еще за счет того, что процентные ставки снизились… Я не делал переоценку, но я думаю, что это порядка 30%, и это слишком большой возврат", - отметил Сульжик.

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"Наши бонды сейчас - это самый высокодоходный инструмент в мире, но вот этим как раз я бы не гордился. Ми немножко оставляем деньги на столе. Это хорошо, что мы даем инвесторам заработать. но есть разница: давать им заработать и немножко оставлять деньги. Если бы они заработали чуть меньше, они тоже были бы счастливы", - резюмировал финансист.

Полное интервью с Романом Сульжиком смотрите на youtube-канал "Цензор.НЕТ".