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08.10.19 10:30

У нас все функционирует, мы самый прибыльный банк в Украине, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик. ВИДЕО

Независимый член набсовета "ПриватБанка" Роман Сульжик заявил, что руководство банка занимаемся тем, что возвращает деньги, которые были выведены из "ПриватБанка" его предыдущими собственниками.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Я не могу комментировать эти вещи, потому что наша обязанность, как Набсовета, сделать так, чтобы клиенты Приватбанка были довольны. У нас все функционирует, самый лучший банк в Украине, мы занимаемся тем, что возвращаем деньги, которые были выведены из банка. То есть мы должны создать доказательную базу… Все остальное - это не к нам", - отметил независимый член набсовета "ПриватБанка".

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Ситуацию в британских судах Роман Сульжик комментирует следующим образом: "Я не юрист, у меня нет какой-то особо секретной информации по этому делу.

"Насколько я понял из того, что сказал судья, что в этих 500 миллионах я абсолютно не сомневаюсь, что это было мошенничество, у меня вопрос - это надо судить в Лондоне или в Украине. Когда будет рассмотрение по сути дела, уже тогда судья определит, мошенничество ли это и насколько его включать в общее дело. То есть сейчас идет битва за юрисдикцию", - пояснил Сульжик..

"То, что мы сейчас проигрываем во всех судах внезапно все дела, они активизировались за последние месяцы, я тоже смотрю на это. Это никак не связано со сменой власти, может это просто совпадение. Раньше мы половину дел выигрывали, половину проигрывали. Хотя наши юристы приходят и говорят, что у нас железобетонная позиция и вот такое совпадение, что мы 100% всех дел проигрываем. Вот такая черная полоса у нас пошла", - считает независимый член набсовета "ПриватБанка".

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"Чем это все закончится? Есть какие-то вещи, которые ты иногда контролируешь, а есть такие, которые я не могу в принципе контролировать - суды, прокуратуру, какую-то политику, кто там с кем договаривается. И я всегда живу по принципу: "Ты делаешь то, что ты можешь сделать". Какими-то вещами гораздо лучше не спекулировать", - подчеркнул Сульжик..

Полное интервью с Романом Сульжиком смотрите на youtube-канал "Цензор.НЕТ".

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