У нас все функционирует, мы самый прибыльный банк в Украине, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Я не могу комментировать эти вещи, потому что наша обязанность, как Набсовета, сделать так, чтобы клиенты Приватбанка были довольны. У нас все функционирует, самый лучший банк в Украине, мы занимаемся тем, что возвращаем деньги, которые были выведены из банка. То есть мы должны создать доказательную базу… Все остальное - это не к нам", - отметил независимый член набсовета "ПриватБанка".

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Ситуацию в британских судах Роман Сульжик комментирует следующим образом: "Я не юрист, у меня нет какой-то особо секретной информации по этому делу.

"Насколько я понял из того, что сказал судья, что в этих 500 миллионах я абсолютно не сомневаюсь, что это было мошенничество, у меня вопрос - это надо судить в Лондоне или в Украине. Когда будет рассмотрение по сути дела, уже тогда судья определит, мошенничество ли это и насколько его включать в общее дело. То есть сейчас идет битва за юрисдикцию", - пояснил Сульжик..

"То, что мы сейчас проигрываем во всех судах внезапно все дела, они активизировались за последние месяцы, я тоже смотрю на это. Это никак не связано со сменой власти, может это просто совпадение. Раньше мы половину дел выигрывали, половину проигрывали. Хотя наши юристы приходят и говорят, что у нас железобетонная позиция и вот такое совпадение, что мы 100% всех дел проигрываем. Вот такая черная полоса у нас пошла", - считает независимый член набсовета "ПриватБанка".

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"Чем это все закончится? Есть какие-то вещи, которые ты иногда контролируешь, а есть такие, которые я не могу в принципе контролировать - суды, прокуратуру, какую-то политику, кто там с кем договаривается. И я всегда живу по принципу: "Ты делаешь то, что ты можешь сделать". Какими-то вещами гораздо лучше не спекулировать", - подчеркнул Сульжик..

Полное интервью с Романом Сульжиком смотрите на youtube-канал "Цензор.НЕТ".