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08.10.19 09:53

Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале жестоко избивают задержанных. ВИДЕО

Вчера следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто-таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.

По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.

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