Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале жестоко избивают задержанных. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.
"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто-таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.
По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.
"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.