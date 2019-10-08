"Пять тысяч долларов за въезд в Украину?", - "Да", - гражданин Австралии предлагает взятку пограничнику в аэропорту "Жуляны". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, иностранцу было отказано во въезде из-за отсутствия необходимых документов. Австралийца такой ход событий не устраивал и он, во время ожидания обратного рейса, подошел к сотруднику Госпогранслужбы и заявил о готовности дать взятку размером до 5 тысяч долларов. Одновременно иностранец заявил, что понимает незаконность своего предложения.

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Из-за попытки подкупа австралийцу запретили въезд в Украину на три года и отправили из Украины обратным рейсом.

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