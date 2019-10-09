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09.10.19 14:50

"Зброя і безпека" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В этом году на главной украинской выставке вооружения, военной и специальной техники "Зброя і безпека - 2019" представлена ​​продукция украинского оборонпрома, а также 50 компаний из 16 стран-партнеров.

"Украина имеет все основания для того, чтобы "Зброя і безпека" стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы", - сказал Александр Турчинов после посещения выставки, сообщили Цензор.НЕТ в его пресс-службе.

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По словам Александра Турчинова, ежегодно среди участников выставки увеличивается количество украинских частных предприятий. "Не только государственные мощные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику", - подчеркнул он, добавив, что с каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей вооружения значительно возрастает.

Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 01

Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 02
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 03
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 04
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 05
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 06


Кроме того Александр Турчинов отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", "вызвавший значительный интерес военных экспертов из многих стран".

"Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины ", - резюмировал Александр Турчинов.

Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 07
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 08

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