С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Порошенко, размещенном на сайте "Европейской солидарности".

В заявлении пятого президента отмечается: "Вместо комплексной дорожной карты, - согласие на которую мы совместно с немецкими и французскими партнерами почти выдавили из России несколько лет назад, - страна оказалась перед перевернутой логикой Минских договоренностей .... российской логикой.

И особую тревогу вызывает обсуждаемое разведения войск. С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле.

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Проукраинская настроены местные жители - тоже в шоке. Они боятся расправы.

Власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Что простых решений - нету. Что мир - это "просто прекратить стрелять" - ложь. Что завершить все быстро - невозможно. Я сам когда-то должен был это признать.

Предлагаю сейчас семь шагов, которые стоит сейчас сделать, для того чтобы избежать российской ловушки.

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Первое. Настаивать на принципах "сначала - безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасности до выборов".

Второе. Пресловутая "формула Штайнмайера", раз уж на нее согласилась власть, должен рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включая вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных милитаристских формирований, переходом украинского-российского участка границы под наш контроль.

Третье. Отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики вернуть нам сейчас две с половиной тысячи километров.

Четвертое. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемой участком российско-украинской границы.

Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.

Седьмое. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложения в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона".