Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
10.10.19 10:33

Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с Президентом США Дональдом Трампом никак не мог влиять на отношения между Украиной и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Видео 112

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом Соединенных Штатов. ... Поэтому, этот звонок влиял только на одно - нам нужно добиться встречи. Нам нужно обязательно встретиться с президентом. Я хочу ему показать нашу команду, я хотел его "затянуть" в Украину. Поэтому, например в общении с президентом Трампом, я ему сказал, у нас будет возможность встретиться в Варшаве. ... И я ему сказал по телефону: "Знаете что, я Вам предлагаю после Варшавы заехать в Украину", - рассказал президент.

По словам Зеленского, он хотел, чтобы Трамп "переоделся в обычного человека, образно говоря", приехал в Украину и все увидел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100