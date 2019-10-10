Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео 112

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом Соединенных Штатов. ... Поэтому, этот звонок влиял только на одно - нам нужно добиться встречи. Нам нужно обязательно встретиться с президентом. Я хочу ему показать нашу команду, я хотел его "затянуть" в Украину. Поэтому, например в общении с президентом Трампом, я ему сказал, у нас будет возможность встретиться в Варшаве. ... И я ему сказал по телефону: "Знаете что, я Вам предлагаю после Варшавы заехать в Украину", - рассказал президент.

По словам Зеленского, он хотел, чтобы Трамп "переоделся в обычного человека, образно говоря", приехал в Украину и все увидел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж