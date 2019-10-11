Логика действий Зеленского доведет его до личной и политической трагедии, - Безсмертный о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:33 - Об участии в акциях протеста против "формулы Штайнмайера"

00: 39- "Я считаю, что нынешнее политическое руководство выбрало абсолютно ложный путь"

01:30 - О возможности нового Майдана

03:26 - Позиция власти "дайте поработать, но мы вам не скажем над чем" - прямая дорога к конфликту

04:25 – "Сегодня власть в Украине сконцентрирована в одних руках, это и достижения, и трагедия"

05: 15 - Чем подобны "формула Кремля" и " формула Штайнмайера"

05:52 - Зачем Роман Безсмертный обнародовал письмо Штайнмайера и Фабиуса

06:45 – "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой"

07:13 - Зеленский "формулой Штайнмайера" уничтожил то, с чем шел на выборы

07:30 – "Желанием встретиться с Путиными заменена реализация повседневных потребностей людей по обе стороны фронта"

08:30 - Должна ли Украина соглашаться на проведение выборов на временно оккупированных территориях

11:35 - Мы даже не представляем себе количество проблем, связанных с выборами на Донбассе

13:50 - К чему может привести особый порядок местного самоуправления для оккупированного Донбасса

15:45 – "Они должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?"

16:30 - Почему Зеленский действует в отношении Донбасса так, как действует

17:55 - Почему Украина в Минске согласилась на "формулу Штайнмайера"

18:23 - Зеленский не готов к встрече с Путиным

22:30 - О реакции Запада на согласование Украиной "формулы Штайнмайера"

23:00 - Россия продолжает влиять на Европу через коррупционные схемы

25:59 - В Украине нет вещей, которых нельзя было бы заговорить или дискредитировать

26:45 - С чем Украина может ехать на встречу в нормандском формате

28:23 - Слабые стороны России на переговорах

29:36 - О главной цели России в Украине

32:09 - Как проходили встречи в нормандском формате

34:50 - О чем говорит жестикуляция Зеленского на международных встречах

37:49 - Как происходят встречи ТКГ в Минске, кто и что может решать

41:55 - Почему делегация Украины в Минске ночевала на полу в посольстве

44: 15- Как удалось сбить требование внесения изменений в украинскую Конституцию

46: 42- "Мы пропустили мышь, и теперь она будет бегать и гадить" - о новых требованиях россиян внести изменения в Конституцию Украины

47:25 - Чем отличается минский процесс при Петре Порошенко и Владимире Зеленском

48:30 - О чем говорил на встрече с Владимиром Зеленским

51:02 - Зеленский не очерчивал "красные линии", которые он и Украина не перейдут

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.