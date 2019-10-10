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10.10.19 12:07

Может так быть, что миротворческая миссия появится на границе между Украиной и Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Вопрос миротворческой миссии на Донбассе будет обсуждаться в "нормандском формате".

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о миротворческой миссии на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

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"Вопрос миротворцев поднимается. Я думаю. Что это одно из направлений, один из шагов, который мы будем обговаривать официально в нормандском формате. Я за то, чтобы эта миссия была на границе. Может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией", - рассказал Зеленский.

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"Если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - уточнил Зеленский.

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