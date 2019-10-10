Все понимают мою правоту в вопросе обмена Цемаха, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

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"Прилетел ко мне министр иностранных дел Нидерландов и вчера я с ним встречался. Обо всем говорили, о Цемахе говорили", - заявил президент.

"Они (Нидерланды. - Ред.) знают, они понимают, почему у меня было такое решение (обменять его. - Ред.). Они знали, что у меня будет такое решение, я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить для любых следственных действий до этого. Они знают мои приоритеты - это граждане Украины, при том что они знают мое отношение к этой трагедии. Как мы их поддерживаем, как наши следственные группы поддерживают, много с ними работаем. ... Все понимают, я не могу говорить о них, потому что это неправильно, но все понимают, что я был прав, что я был прав в этом случае", - рассказал Зеленский.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

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