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10.10.19 15:40

Зеленский рассказал о давлении на "слуг народа" в Раде: "Завтра вашу тещу посадят". ВИДЕО

На депутатов от партии "Слуга народа" оказывают эмоциональное и психологическое давление другие нардепы.

Об этом в ходе пресс-марафона сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним - воздействием эмоциональным, денежным", - отметил он, не став уточнять имена таких нардепов.

По словам Зеленского, они хотят расколоть партию "Слуга народа".

"Например, когда не проголосовали за один из законов, но потом проголосовали все-таки, потому что мы встретились, я начал говорить с депутатами, объяснять... Утром приехали эти люди, ходили по Верховной Раде, отправляли эсэмэски: "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете". То есть они используют неопытность некоторых депутутов СН", - рассказал президент.

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