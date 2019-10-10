"Вопрос воды не обсуждается", - Зеленский о водоснабжении оккупированного Крыма. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он варианты возобновления водоснабжения оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не просил его о возобновлении водоснабжения Крыма.

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"Чтобы переговоры были, кто-то должен их начинать. Эту тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем интересы Украины", - заявил Зеленский.

"Вопрос воды не обсуждается", - констатировал президент, заверив, что вода не пойдет в оккупированный Крым Северо-крымским каналом.

"Мы делаем на Херсонщине нормальное КПВВ. Есть идеи об инвестировании денег в Херсонщину, чтобы показывать Крыму: "Смотрите, как мы вкладываем деньги". Развивать там инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле временной границе", - добавил он.