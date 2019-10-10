Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Андрея Серебрянского.

"Слишком много внимания уделено предшественникам. Почти треть времени и наиболее упоминаемая фамилия во время пресс-конференции. Это очень напоминает притчу про 3 конверта, когда приходит новый руководитель и ему вручают 3 конверта. На первом написано "вали все на предшественников", на втором написано "бери ответсвенность на себя", про третий я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, пора открывать второй конверт.

А если серьезно, то полгода с момента выборов - это достаточное количество времени, чтобы отчитаться перед обществом, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве

Обещание, что пришел конец эпохи бедности и учителя будут получать по 4 тыс. долларов - мы этого не увидели в бюджете, даже на следующий год. Обещание, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы пришли в закупке электроэнергии в РФ. Неужели для уничтожения энергетической независимости нашего государства делались все эти обещания?

Все украинцы хотели услышать ответ на обещание "мир - это просто" и достаточно просто перестать стрелять. Тогда война продолжалась только потому, что на ней кто-то зарабатывал. И через полгода выясняется,что мир - это сложно, что решения приходится принимать непростые, а мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили 5 лет, очень легко ослабить за 5 месяцев", - сказал Порошенко.

Смотрите также: С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко. ВИДЕО

По его мнению, на сегодняшний день надо объединяться, объединяться всей Украине.

"Объядиняться, чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, защищать наше движение в Европейский Союз и НАТО. Про этот путь мы сегодня к сожалению услышали очень мало", - резюмировал Порошенко.