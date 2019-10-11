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11.10.19 13:01

Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР. ВИДЕО

Командование российско-оккупационных войск продолжает принимать меры для ускорения "паспортизации" личного состава всех "силовых структур", сформированных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, в связи с этим вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложения взысканий вплоть до увольнения с военной службы.

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Кроме того, до 1 ноября с.г. всем "силовикам" будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае не получения российского гражданства до конца текущего года.

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