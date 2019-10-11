"Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении. ВИДЕО

"Наша команда поставила перед собой чрезвычайно амбициозные цели. И экономический рост в 40 процентов, и 50 миллиардов иностранных инвестиций, и 1 миллион рабочих мест, и многое-многое другое. Все это - для того, чтобы украинец жил дольше и счастливее. Но для того, чтобы воплотить их в жизнь, нам необходимы вы: порядочные, честные и профессиональные люди", - сказал Гончарук.

До 15 октября правительство принимает заявки на вакансии:

- председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

- председателя Государственной службы экспортного контроля;

- председателя Государственного агентства лесных ресурсов;

- председателя Украинского института национальной памяти;

- председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести;

- председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;

- государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

Сам конкурс состоится ровно через неделю - 18 октября.

"Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и податься на открытые конкурсы. Помните, что страна без вас не изменится", - сказал Гончарук.

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