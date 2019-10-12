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12.10.19 12:34

"РФ развязала войну на Донбассе. Слава Украине!" - брат Чубайса не стал спорить с террористом Гиркиным и покинул радиоэфир. ВИДЕО

Брат российского политика Анатолия Чубайса – Игорь в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" обвинил РФ в разжигании войны на Донбассе и не захотел вести разговор с террористом Игорем Гиркиным.

Соответствующее видео выложила "Комсомольская правда" на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Донбасс, конечно, де-юре часть Украины, и он туда вернется. Но в целом я хочу объяснить свою позицию. Я считаю, что наша страна, к несчастью, находится в состоянии глубочайшего кризиса. И экологического – два миллиона километров тайги уже сгорело, и демографического – у нас убывает население, и экономического – у нас уже пять лет снижается жизненный уровень. Причем за это отвечает президент", - отметил Чубайс.

После этого Чубайс обвинил Россию в развязывании войны в Украине и сказал, что покинет студию, если Стрелков не признает свою причастность.

"И при этом наша страна ведет войну в Украине. Украина добивается демократических прав, правовых норм. В Украине прошли свободные выборы, Украина является частью Европы – свободный въезд-выезд. И я сразу хочу сказать, что считаю войну с Украиной преступлением. Тот, кто развязал эту войну, – является преступником. И я готов вести дискуссию лишь в том случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если не признает – я покидаю студию. Слава Украине!" – сказал Чубайс и ушел из студии, не дождавшись ответа Гиркина.

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