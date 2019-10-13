Усик техническим нокаутом одолел Уизерспуна, добыв первую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Украинец дебютировал в супертяжелом дивизионе в Чикаго на Wintrust Arena в поединке против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна. Первые два раунда Усик присматривался к сопернику, который на 12 кг тяжелее него. Начиная с 3-го раунда украинец начал методично пробивать защиту Уизерспуна.

Все кончилось после 7-го раунда, когда соперник Усика отказался выходить в ринг.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

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