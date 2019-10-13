"Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского. ВИДЕО

Видео телефонной беседы Зеленского и Усика опубликовано в Instagram lomus_official, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что мы боксировали в мини-Украине. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины!" - сказал Усик президенту.

"В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы его поедем поддерживать", - добавил боксер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, - Усик отказался от боев против россиян

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник Усика отказался выходить в ринг.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.