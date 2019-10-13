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13.10.19 12:06

"Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский позвонил боксеру Александру Усику, чтобы поздравить его с победой над американцев Чаззом Уизерспуном.

Видео телефонной беседы Зеленского и Усика опубликовано в Instagram lomus_official, информирует Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Президент Украины Владимир Александрович Зеленский @zelenskiy_official Поздравил Александра Усика с победой ! @usykaa #usyk#lomus#lomusofficial#loma#zelenskiy_official #ukraine#kiev#boxing#chicago#usa#zeprezident #champion

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

"Вы знаете, что мы боксировали в мини-Украине. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины!" - сказал Усик президенту.

"В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы его поедем поддерживать", - добавил боксер.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник Усика отказался выходить в ринг.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

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