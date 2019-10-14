Пентагон вовремя получал средства, предназначенные для военной помощи Украине, - Эспер. ВИДЕО

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Я ничем не могу поделиться с вами на этот счет. Я приступил к исполнению обязанностей во второй половине июля. С тех пор внимание Минобороны было сосредоточено на трех вещах: на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам", - сообщил глава Пентагона в ответ на вопрос, знает ли он, почему президент США Дональд Трамп распорядился задержать направление военной помощи Украине.

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"Главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда", - отметил он.

Эспер также отметил, что Пентагон даст ответ Конгрессу США по поводу запрашиваемых документов о военной помощи Украине, как только сможет.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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