Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится на facebook-странице собрата Героя Сергея Ярошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Захоронение собрата... Кубрак Вячеслав Анатольевич. 33-х лет. Тридцать шестой ОБрМП. Покойся с Миром, брат... Сочувствие и поддержка родным и близким... Держитесь... Вам, добрые люди, всех благ и Мира! .. Украине - Победы", - отмечается в сообщении.

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Вячеслав Анатольевич Кубрак родился 11 апреля 1986 года в Миролюбовке. Проходил службу в Крыму, в 36-й отдельной бригаде береговой охраны (Перевальное), после оккупации полуострова российскими войсками вышел на материковую часть Украины. С сентября 2014 года выполнял задачи в Приазовье: Гранитное, Лебединское, Широкино. Служил прапорщиком, командиром инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты. 8 октября во время выполнения боевой задачи по проведению инженерной разведки в зоне ООС получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, от которого умер в 6:45 11 октября в Областной клинической больнице им. Мечникова города Днепр. У бойца осталась жена, на которой он женился в июле этого года.