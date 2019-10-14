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14.10.19 14:27

По случаю Дня защитника в Украине пройдут около 450 мероприятий с участием более 200 тысяч человек, - Фацевич. ВИДЕО

По случаю празднования Дня защитника Украины состоится около 450 мероприятий по всей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департмент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции сегодня, 14 октября, во время оперативного совещания.

В мероприятиях по случаю празднования Дня защитника Украины ожидается участие более 200 тысяч граждан. Больше всего таких мероприятий состоится в Киеве.

Также сообщается, что по всей территории государства запланировано проведение 448 массовых мероприятий.

Национальная полиция переведена на усиленный режим несения службы. Наряды патрульной полиции усиленно патрулируют улицы, также к обеспечению правопорядка привлечены взрывотехнические и кинологические службы.

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Граждане приезжают в столицу на проведение маршей, митингов празднования Дня защитника Украины и Дня казачества. 

Кроме того, Фацевич подчеркнул об ограничении движения транспорта в центральной части столицы.

"Прошу граждан с пониманием отнестись к таким мерам, ведь ваша безопасность на первом месте. Национальная полиция выполнит задание для того, чтобы все мероприятия в Украине прошли мирно и безопасно".

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