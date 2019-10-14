"К бою готовы": Генштаб опубликовал яркое видео ко Дню защитника Украины. ВИДЕО

Ролик выложили на странице Военного телевидения Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда Военного телевидения Украины поздравляет с Днем защитника Украины! Спасибо всем, кто защищает нашу землю в тылу и на передовой. Слава Украине!!!", - сказано в описании видео.

Сегодня, 14 октября, наша страна отмечает День защитника Украины. Этот праздник учредили в 2014 году на фоне декоммунизации и развязанной Россией войны на Донбассе. По всей Украине в этот день запланировано почти 450 массовых мероприятий.

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