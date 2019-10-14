Общение журналистки и главы Одесской ОГА Куцого грубо прервал его заместитель Свичинский, - "Думская". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "Думскую".

Так, журналистка "Думской" Влада Кузьмина задала председателю ОГА несколько вопросов, на которые Максим Куцый начал отвечать, но Свичинский, грубо прервав и шефа, и репортера, сказал, что "у него много дел, а пресс-конференция будет спланирована отдельно". После этих слов под неодобрительные возгласы журналистов он увел Максима Куцего с брифинга.

"Видимо, дурной пример Юлии Мендель (пресс-секретаря преидента Зеленского. - Ред.) заразителен", - отмечает издание.

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