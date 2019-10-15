Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает El Pais.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Десяти пострадавшим понадобилась госпитализация.

Известно, что около 8 тыс митингующих сидели перед выходами к первому терминалу. Они перекрыли доступ к аэропорту и нарушили его работу.

Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых накануне приговорили к различным наказаниям за проведение референдума о независимости.

Некоторые экипажи не смогли прибыть на рабочую смену. Авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на 14 октября, и еще часть, которые должны были вылететь 15 октября. Iberia и Air Europa также были вынуждены отменить часть рейсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев призвали воздержаться от посещения центра Барселоны и предупредили о возможных задержках рейсов

В связи с обострением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей и учитывать возможные задержки рейсов.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании признал девятерых каталонских лидеров виновными в мятеже и растрате в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании. Испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции — в регионе ввели прямое управление. После этого, Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских бежавших, среди которых бывший глава региона Карлес Пучдемон, который сейчас живет в Бельгии.